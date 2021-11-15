أنقرة (زمان التركية) – وجهت رئيسة تايوان، إنغ ون، رسالة شكر إلى أنس كانتر لاعب كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين، المعروف بمعارضته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

نشر كانتر مقطع فيديو على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلاله دعمه لتايوان في مواجهة الديكتاتورية الصينية.

وقال كانتر في مقطع الفيديو: “رسالتي لجميع مؤيدي الحرية، نحن أقوى معًا. علينا جميعا أن نقف إلى جانب تايوان. ادعموا تايوان ودافعوا عن الديمقراطية! من الضروري الحفاظ على تايوان حرة وآمنة. تايوان جزيرة التحمل والمثابرة”.

وأضاف لاعب كرة السلة: “تايوان ليست جزءًا من الصين. تايوان بلد ديمقراطي وحر. وأنا أقف إلى جانب تايوان. هل تعلم أنه على الرغم من أن تايوان لها تاريخها الخاص، وحكومتها الخاصة، وأراضيها الخاصة، وانتخاباتها الخاصة، وكل شيء، فإن شي جين بينغ (الرئيس الصيني) عالق في عالمه الخاص ويدعي أن تايوان جزء من الصين؟ إنه يهدد باستمرار بغزو تايوان. إن 24 مليون تايواني في البلاد يريدون فقط العيش في سلام وحرية. إنهم يقدرون الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية”.

وتابع كانتر: “تايوان قوة من أجل الخير. ما فعلته الحكومة الصينية بتايوان هو دليل أقوى على أن شي جين بينغ والنظام الصيني يشكلان تهديدًا للحريات في كل مكان. نرى ما فعلته الصين في التبت والأويغور وهونغ كونغ. تايوان على الخطوط الأمامية ضد الدكتاتورية الصينية”.

وردت رئيسة تايوان المؤيدة للاستقلال تساي إنغ ون على رسالة الفيديو لنجم الدوري الاميركي للمحترفين عبر مقطع فيديو على تويتر.

وفي رسالة بالفيديو، قالت إنغ ون، “شكرًا لك إينيس على مساندتك لتايوان. سوف ندافع دائمًا عن حريتنا وديمقراطيتنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس. يمنحنا الدعم منك ومن أصدقائنا حول العالم القوة. تايوان هي أيضًا موطن للعديد من مشجعي كرة السلة ونحن جميعًا ندعمك”.

يذكر أن كانتر المحترف ضمن فريق بوسطن سيلتك من بين الذين يطالب الرئيس أردوغان الولايات المتحدة بترحيلهم إلى تركيا بدعوى أنهم إرهابيون تابعون لحركة الخدمة، إلا أن هذه المطالبات لا تلقى صدى إيجابيا لديها نظرا لغياب أدلة الإدانة.