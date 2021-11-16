أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، فالي أغبابا، إن العاملين بالحد الأدنى للأجور في تركيا، خسروا 100 دولار من رواتبهم.

تصريحات أغبابا جاءت خلال تدوينة على تويتر، تعليقا على تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال: “نحن من كتبنا كتاب الاقتصاد، وسنواصل كتابته في تركيا” أي أن حكومة حزب العدالة والتنمية كان لها الفضل بالنهضة الاقتصادية في البلاد.

أغبابا قال ساخرا إن حكومة أردوغان حولت الليرة التركية إلى طوابع بريد، بعد وصول سعر صرف الدولار إلى 10 ليرات.

أغبابا الذي أكد أن الاقتصاد التركي يحتضر، أشار إلى أنه منذ يناير الماضي، فقد راتب الموظف الذي يتقاضي الحد الأدنى للأجور 100 دولار من راتبه.