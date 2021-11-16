(زمان التركية)-غرم القضاء التركي، رجلا ضرب زوجته، التي أرادت خلع الحجاب، بمبلغ 3 آلاف ليرة تركية.

في الحادث الذي وقع في منطقة كوكاسينان في قيصري، أخبرت ج.ك، التي كانت ترتدي الحجاب لفترة من الوقت، زوجها علي. ك. أنها تريد خلع الحجاب.

تحول الخلاف بين الزوجين إلى شجار في الشارع، وبحسب الدعوى قام الزوج علي بخنق زوجته، ثم جرها من قدميها وضربها، أمام المارة.

الجيران نقلوا الوضع للشرطة التي جاءت إلى مكان الحادث، وتم تخليص الزوجة ونقل الزوج إلى مركز الشرطة لأخذ أقواله، ومن ثم إلى المستشفى وهناك أصيب بانهيار عصبي وهاجم أفراد الشرطة وحطم باب المستشفى.

في الدعوى القضائية تم اتهام الزوج بـ “الإصابة البسيطة”.

في جلسة الاستماع لقرار القضية في المحكمة الجنائية الابتدائية الثانية عشرة في قيصري، كان صاحبة الشكوى ج. ك. وزوجها المتهم علي. ك. حاضرين.

قالت الزوجة التي سحبت شكواها: الحادث وقع بسبب الغيرة. قلت إنني لن أرتدي ثيابي هذه بعد الآن”.

حكم قاضي المحكمة بيرول كوجوك على المتهم علي. بغرامة قدرها 3 آلاف ليرة تركية لتسببه في “إصابة بسيطة” لزوجته وقرر تأجيل إعلان الحكم.

بسبب تعامل الزوج بعنف مع فرق الشرطة في المستشفى حيث تم إحضاره لإجراء فحص طبي، ورفعت دعوى ضده وتم اتهامه بإتلاف الممتلكات العامة، بسبب كسر زجاج باب المستشفى.