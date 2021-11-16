أنقرة (زمان التركية) – يستعد “Lebon Patisserie” الذي يعتبر من أشهر محال الحلويات في تركيا لإغلاق أبوابه.

من ضمن المحلات التجارية التاريخية في شارع استقلال في إسطنبول، أعلن لو بون باتيسيري Lebon Patisserie أنه سيغلق أبوابه.

وسيكون الـ31 من ديسمبر القادم، هو آخر يوم عمل لمحل الحلويات التركي الذي يعمل في البلاد منذ 36 عاما.

سبب إغلاق المحل، هو رغبة مالك العقار في مضاعفة الإيجار، الذي لم يستطع المحل تلبية طلبه.

وقال عبد الرحمن جنكيز أحد الشريكين في محل الحلويات، إن المستأجر يريد 60 ألف ليرة كإيجار للمحل، بعد أن كان الإيجار 32 ألف ليرة.

وأضاف جنكيز: “استثمرت 3 ملايين ليرة في محل الحلويات هذا. في الوقت الحالي، سيكون استثمار 3 ملايين ليرة مثل إلقائها بالقمامة. في جميع أنحاء العالم، هذه الأماكن محمية من قبل وزارة الثقافة والبلديات. هذا مكان تاريخي وليس مكانًا خاصًا”.