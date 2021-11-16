أنقرة (زمان التركية) – أشاد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألفان، باقتصاد بلاده في وقت سجلت فيه الليرة مستوى قياسيًا منخفضًا أمام الدولار والعملات الأجنبية.

الليرة التركي سجلت أدنى مستوياتها عند 10.21 دولار في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من السقوط الحر لليرة، عبّر وزير المالية ألفان عن رضاه بأداء الاقتصاد التركي، مقدمًا صورا طوباوية لا تلامس الواقع الذي تمر به البلاد.

وفي حديثه خلال قمة أسواق رأس المال التركية، قال ألفان إنه بينما مرت جميع البلدان بأوقات عصيبة في العامين الماضيين، أظهرت تميزت تركيا في الإنتاج والاستثمار والنمو والتوظيف، على حد تعبيره.

في حين أن الوزير اعترف أن معدل التضخم ليس عند “المستويات المرغوبة”، أضاف ألفان: “الظروف العالمية والتوقعات المحلية تظهر أنه يتعين علينا توخي الحذر التام في مكافحة التضخم”.

وتابع: “كما قلت دائمًا، فإننا ندعم نموًا تنافسيًا مستدامًا ومتوازنًا وداعمًا للتوظيف تحت قيادة القطاع الخاص. طالما نواصل مكافحة التضخم بفهم حازم وصحي، ستصبح الليرة مستقرة وستنخفض علاوة المخاطرة في بلدنا”.

من المتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي في اجتماعه المقبل للسياسة في 18 نوفمبر أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى على الرغم من ارتفاع التضخم، وهي خطوة من شأنها أن تزيد من الضغط على العملة المحلية.

يذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 19.89% في أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ ما يقرب من عامين ونصف، بعد أن كان 19.58% في سبتمبر، وذلك وفقًا للأرقام والمعطيات الرسمية، إلا أن المؤسسات الاقتصادية تؤكد تجاوز التضخم 40%.