أنقرة (زمان التركية) – تحدى عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقال إن حزب الشعب الجمهوري ملتزم أمام الشعب التركي بأن قناة إسطنبول لن تبنى.

تصريحات إمام أوغلو جاءت خلال حفل افتتاح المرحلة الثانية من محطة معالجة مياه الشرب في في اسطنبول.

وقال إمام أوغلو إنهم سيكافحون بأكثر الطرق مرونة ضد الاستثمارات التي لا معنى لها والغير صديقة للبيئة والتي تهدد مستقبل أطفالهم وحتى أحفاد شعبهم الذين يعيشون اليوم.

وأضاف عمدة بلدية إسطنبول: “بهذه المسؤولية التاريخية، نحن ملتزمون أمام مواطنينا وشعبنا أن قناة اسطنبول لن تبنى في اسطنبول”.

كما ذكر إمام أوغلو بأن الفيضانات الناجمة عن الأمطار المفاجئة بسبب تغير المناخ هي واحدة من أكثر المشاكل خطورة في اسطنبول، مثل بقية العالم.

وتابع عمدة إسطنبول: “دعونا نعلن بوضوح أن إدارة المياه في إسطنبول في هذه الفترة قد نفذت عملية جادة يكاد يجعل خطر الفيضانات في إسطنبول صفر”.

وأشار إمام أوغلو إلى أن ظاهرة الصمغ في بحر مرمرة تعتبر واحدة من أكثر المشاكل البيئية خطورة في اسطنبول، موضحا أن لديهم خطة استثمارية تتجاوز 10 مليارات ليرة تركية عند نقطة حل المشكلة، وأنهم أرسلوها إلى وزارة البيئة والتحضر.

يذكر أن الرئيس أردوغان يعتبر قناة إسطنبول مشروعا قوميا، ويصر على تنفيذه رغم تحذيرات خبراء الجيولوجيا.