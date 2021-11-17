أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات أوروبية، أن تركيا هي الدولة الأكثر استهلاكًا للتبغ في أوروبا.

ووفقًا لبيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، تركيا جاءت بالمرتبة الثانية بين الدول الأوروبية التي تستهلك أكبر عدد من السجائر في عام 2019.

يوروستات أوضح أن 27.3٪ من السكان في تركيا يدخنون، وأن معدل من يدخنون علبة واحدة على الأقل في اليوم هو 12.5٪، ومعدل أولئك الذين يدخنون أكثر من علبة يوميا هو 14.8٪.

وفق البيانات، ما يقرب من نصف السكان الذكور في تركيا مدخنون.

بلغ معدل الرجال المدخنين في جميع أنحاء البلاد 40.6٪ لتصبح الدولة التي بها أعلى نسبة مدخنين من الذكور في أوروبا، فيما تبلغ نسبة الإناث المدخنات في تركيا 14.4٪.

ومن بين الدول الأوروبية، كانت بلغاريا الدولة ذات أعلى استهلاك للسجائر مقارنة بعدد السكان في عام 2019. في بلغاريا، 28.7٪ من السكان مدخنون. في حين أن 15.8٪ من هؤلاء السكان يدخنون علبة سجائر واحدة على الأقل يوميًا، فإن 12.9٪ يستهلكون أكثر من علبة، تأتي تركيا بعد بلغاريا في هذا المجال.

ووفقًا لبيانات يوروستات، كانت السويد الدولة الأقل استهلاكًا للسجائر بين دول الاتحاد الأوروبي.

وفي في آيسلندا الدولة الاسكندنافية، 7.5٪ من السكان مدخنون.

أما في السويد، يدخن 6.4 في المائة فقط من السكان، ويدخن 5.3 في المائة منهم علبة واحدة على الأقل في اليوم.