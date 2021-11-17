أنقرة (زمان التركية) – يجري رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، زيارة رسمية اليوم إلى تركيا اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وفي بيان حول الزيارة أفادت الرئاسة التركية أن أنقرة ستشهد عقد القمة السابعة بين الحكومة التركية والاسبانية، برئاسة كل من سانشيز وأردوغان على هامش الزيارة.

خلال القمة سيتم بحث القضايا الإقليمية والدولية بجانب العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والتطورات الخاصة بحلف الناتو.

هذا وستشهد الزيارة بحث جميع جوانب العلاقات بين تركيا وإسبانيا ومناقشة الخطوات الممكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين البلدين.

يذكر أن القمم الثنائية السبعة بين تركيا إسبانيا التي انطلقت عام 2009 لم يتم عقدها بانتظام.

وتعول تركيا من وراء توطيد العلاقات مع إسبانيا، على تحسين علاقتها المتوترة مع الاتحاد الأوروبي.