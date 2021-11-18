أنقرة (زمان التركية) – علق نائب رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بولنت توران، على دعوة المعارضة لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، الشريكان في تحالف الأمة، أصدرا الأربعاء، بيانا مشتركا دعيا فيه لعقد انتخابات مبكرة.

وفي رد على هذه الدعوة نشر توران تغريدة تضمنت حساب كليجدار أوغلو وأكشينار على تويتر، وأكد أن الانتخابات المبكرة ليست مطروحة ضمن أجندة البلاد.

وقال بولنت توران: “الانتخابات ستعقد في موعدها، تركيا تمتلك إرادة وعزم لتجاوز جميع العقبات رغم أنفكما. وإثارة هذا الأمر لن يعود بالنفع على أحد”.