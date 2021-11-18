أنقرة (زمان التركية) – انضمت الروبية الباكستانية والليف البلغاري، لقائمة العملات التي تراجعت أمامها الليرة التركية.

قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، إن انخفاض قيمة الليرة التركية لا يقتصر على العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو، بل امتد للروبية والليف.

وأضاف أوزتراك في تغريدة أن الليرة التركية خسرت 20 في المائة مقابل الروبية الباكستانية و 25 في المائة مقابل الليف البلغاري منذ أن تولى رئيس البنك المركزي، شهاب كافجي أوغلو، منصبه.

وتابع أوزتراك: “تسارع انخفاض قيمة العملة منذ 8 سبتمبر، عندما قيل: “إنني أنظر إلى جوهر التضخم، وليس نفسه”.

ولفت إلى أنه: عندما تم تعيين شهاب كافجي أوغلو في رئاسة البنك المركزي التركي في 21 مارس 2021، كان سعر الليرة 7.21 دولار. الآن تجاوزت الليرة 10 دولارات.

اقترب الدولار في تركيا من كسر حاجز 11 ليرة، بينما ارتفع اليورو إلى 12.3 ليرة وسجل الجنيه الإسترليني 14.6 ليرة.