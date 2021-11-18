أنقرة (زمان التركية)ــ أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس، قرارًا كان متوقعًا بنسبة كبيرة، وخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15 في المائة.

لجنة السياسة النقدية، التي انعقدت برئاسة رئيس البنك المركزي شاهب كافجي أوغلو، أعلن خفضت سعر السياسة النقدية بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15 بالمائة.

وحول معدل التضخم النقدي المرتفع في تركيا والذي يلامس 20 بالمئة، قال البنك المركزي إن “الارتفاع الأخير في التضخم كان مدفوعا بعوامل جانبية العرض مثل الزيادات في أسعار الواردات، وخاصة في الغذاء والطاقة، وتعطل عمليات العرض، والزيادات في الأسعار المدارة / الموجهة ، وتطورات الطلب”.

وذكر في البيان أن البنك المركزي التركي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم وتحقيق هدف 5٪ متوسط ​​الأجل بما يتماشى مع هدفه الرئيسي.

وذكر البنك المركزي التركي أنه سيستمر في اتخاذ قراراته في إطار شفاف ويمكن التنبؤ به، وأنه سيتم نشر ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية في غضون خمسة أيام عمل.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في اجتماع حضره وزير الخزانة والمالي التركي، لطفي علوان، أمس الأربعاء إنه يرفض معدل الفائدة المرتفع ويعارض للداعمين لها.

تضمنت كلمة أردوغان أيضا انتقادات ضمنية إلى علوان بقوله: “المدافعون عن الفائدة من رفاق الدرب استمحيكم عذرا، أنا لم ولن أمضي قدما مع المدافعين عن الفائدة. سأظل أتصدى للفائدة حتى آخر لحظة لشغلي هذا المنصب وسأواصل أيضا التصدي للتضخم. سنبحث التطورات من جميع الجوانب وسنحدد خطواتنا وفقا لهذا”.

يذكر أن البنك المركزي التركي خفض الفائدة في الأيام الأخيرة، إلى 18 بالمئة ثم 16 بالمئة، بعد أن كانت 19 بالمئة لفترة كبيرة.