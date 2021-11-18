أنقرة (زمان التركية) – فتحت السلطات في تركيا تحقيقًا بحق ثلاثة أشخاص على خلفية ضبط 76 طن و800 لتر من المشروبات الكحولية المغشوشة، في ولاية تكيرداغ شمال غرب تركيا.

مديرية أمن تكيرداغ نفذت حملة تفتيش أسفرت عن ضبط الكمية المذكورة من المشروبات المغشوشة، داخل أحد المصانع في بلدة شاكركوي المخصصة لإنتاج الخل.

المشروبات الكحولية كانت معبأة ومعدة للبيع. تم تشميع المصنع وبدء الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم الثلاثة.

وسجلت العديد من حالات التسمم والوفاة في تركيا بسبب تناول الخمور المغشوشة.

وبسبب ارتفاع أسعار الكحول في تركيا، هناك إقدام على الكحول المقلدة التي تنتج دون رقابة، وتضاف إليها مواد سامة.

ولتعزيز الإيرادات في موازنة 2022 سيشهد العام القادم رفع أسعار المشروبات الكحولية بنحو 26 في المئة مقارنة بالعام الجاري على أن تبلغ نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار منتجات التبغ نحو 9.7 في المئة.