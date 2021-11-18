أنقرة (زمان التركية) – طالب حزبا الشعب الجمهوري والخير، الشريكان في تحالف الأمة المعارض، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في تركيا.

رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، ورئيسة حزب الخير ميرال أكشنار، طالبا في بيان مشترك الرئيس رجب طيب أردوغان، بالإعلان عن انتخابات مبكرة.

قال كيليتشدار أوغلو: “تركيا بحاجة للذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

ميرال أكشنار، قالت: “أتفق مع الدعوة لإجراء انتخابات عاجلة. يجب إجراء الانتخابات بطريقة محايدة”.

وفي سياق منفصل، تحدث كيليتشدار أوغلو عن الوضع الاقتصادي السيء في تركيا، حيث أوضح أن الليرة التركية تخسر الكثير من قيمتها.

وأضاف كيليتشدار أوغلو: “كان على البنك المركزي أن يتعامل مع استقرار الأسعار، لكنه ترك وظيفته وسمح للنقد الأجنبي بالارتفاع. كيف يمكن ذلك؟ إن البنك المركزي يقف مكتوف الأيدي .. ليس لديه احتياطي نقدي”.

وأكد زعيم المعارضة أنه لا يمكن إدارة الاقتصاد بهذا الأسلوب، متابعا: “نحن نعلم أنهم لا يقدرون على الإدارة. مؤسسة ضخمة (البنك المركزي) فقدت مصداقيتها ليس فقط في تركيا ولكن أيضًا في العالم. لا تضع المزيد من العبء على ظهر الشعب. تركيا بحاجة للذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

ردا على دعوة المعارضة لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، قال نائب رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بولنت توران، إن الانتخابات المبكرة ليست قضية مطروحة.

بولنت توران وجه إهانات رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورئيسة حزب الخير، قائلا: “الانتخابات ستعقد في موعدها، تركيا تمتلك إرادة وعزم لتجاوز جميع العقبات رغم أنفكما. وإثارة هذا الأمر لن يعود بالنفع على أحد”.