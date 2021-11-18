أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنه لا توجد جغرافيا تسمى كردستان سواء في تركيا أو خارجها.

تصريحات أكار جاءت خلال اجتماع التصديق على مقترح ميزانية 2022 لوزارة الدفاع، بعد مناقشته في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان.

خلال تواجد وزير الدفاع بالبرلمان التركي، قالت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي، تولاي هاتيموغولاري أوروتش، “هناك مزاعم عن استخدام أسلحة كيماوية وغاز مسيل للدموع مؤخرًا في إقليم كردستان الفيدرالي”.

وردا على ما قالته أوروتش، أكد أكار أنه لا يوجد جغرافيا تسمى كردستان، سواء داخل تركيا أو خارجها.

وبعد تصريح أكار، قال البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، جارو بايلان، “لماذا؟ ألا توجد كردستان العراق؟”. وردا على سؤال بايلان، أجاب الوزير أكار “لا لا يوجد”.

يذكر أن خلوصي أكار ورئيس الأركان العامة ياشار جولار، زارا إقليم كردستان العراق في يناير الماضي، وألتقيا مع مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني.

يذكر أنه عندما أعلن إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي نتائج استفتاء عام 2017 التي جاءت لصالح الانفصال عن العراق، كانت تركيا من أبرز الدول التي أجهضت هذا الحرك إذ فرضت على الإقليم بجانب إيران حصارا شاملا، وأغلقت جميع المنافذ البرية والجوية مع أكراد العراق لدعم الحكومة المركزية في بغداد، إلى أن أعلن زعيم الإقليم السابق مسعود بارازاني تراجعه واستقالته من منصب رئيس الإقليم.