أنقرة (زمان التركية) – نظم محامون بنقابة المحامين في أمستردام عاصمة هولندا، وقفة احتجاجية أمام القنصلية التركية، للتضامن مع المحامين الذين يخضعون للمحاكمات في تركيا بسبب وظيفتهم، وذلك في إطار مبادرة اتحاد نقابات المحامين الأوروبي.

وطالب المحامون المتظاهرون أمام ميدان المتاحف في أمستردام، السلطات التركية بالإفراج فورا عن المحاميين المعتقلين.

وطالب أعضاء اتحاد نقابات المحامين الأوروبي، السلطات التركية بالوقف الفوري لمحاكمات المحاميين سلجوق كوزاغشتلي وباركين تيمتاك، الذين سيُعاد محاكمتهما في دار العدلية في إسطنبول، بجانب المئات من المحاميين المعتقلين.

وكان القضاء التركي حكم في 20 مارس/ آذار عام 2019 بحبس كوزاغشتلي لأكثر من 11 عاما بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي”.

وكان كوزاغشتلي يترأس جمعية المحامين المعاصرين المحظورة حاليا، حيث يقبع كوزاغشتلي خلف القضبان منذ عام 2017 وحتى يومنا هذا.

ولفت الأنظار اعتقال السلطات التركية لتيمتاك، برفقة شقيقته الكبرى، إيبرو تيمتاك، و16 محاميا آخر في عام 2017، حيث وصفت العديد من المحامين والمؤسسات الحقوقية وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية تلك الإجراءات القانونية “بغير المنصفة”.

وفي 27 أغسطس عام 2020 رحلت إيبرو تيمتيك عن عالمنا عن عمر يناهز 42 عاما عقب إضراب عن الطعام استمر 238 يوما للمطالبة بمحاكمة عادلة لها وللمحاميين الآخرين الذي يمكثون داخل السجون منذ سنوات “بتهم الإرهاب”.

“مبادرة المحامين الموقوفين” التي تدافع عن حقوق المحامين قالت أواخر أكتوبر الماضي إن 450 محامياً في تركيا حكم عليهم منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، بالسجن لمدة إجمالية وصلت إلى 2786 عامًا بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.