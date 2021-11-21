المنامة (زمان التركية)ــ رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالإعلان عن الاتفاق السياسي، الموقع اليوم الأحد في الخرطوم، والذي عاد بموجبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه.

وتم التوقيع على اتفاق سياسي في القصر الرئاسي بالخرطوم، بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، للعودة إلى المسار الانتقالي في السودان.

أبو الغيط رحب بالاتفاق “باعتباره نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة – مدعومة عربياً ودولياً – بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها”.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة بأن أبو الغيط وجه بأن تعمل الجامعة ومنظماتها بشكل حثيث مع الحكومة التي سيقوم الدكتور حمدوك بتشكيلها من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020.

وكان وفد الجامعة العربية الذي زار الخرطوم يومي 6و7 نوفمبر الماضي، أعرب عن تفاؤله بقرب توقيع اتفاق يعالج التحديات المختلفة وعن ثقته في قوة وعزم الإرادة السودانية على إيصال الفترة الانتقالية الي بر الأمان ودعم السلام والتنمية والاستقرار في البلاد.