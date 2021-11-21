أنقرة (زمان التركية) – انتقدت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، ظاهرة إصدار قرارات رئاسية في تركيا في أوقات متأخرة من الليل ونشرها بالجريدة الرسمية.

أكشنار قالت في تغريدة على تويتر، لم يعد هناك سلام في تركيا سواء بالليل أو بالنهار، وهذا أمر مؤسف لتركيا الجميلة.

جاء ذلك تعليقا على مشكلة تعطل موقع الجريدة الرسمية التركية الليلة الماضية، بعد تداول أنباء عن صدور منشور رسمي في منتصف الليل.

وأضافت أكشنار، بعد أن شاركت لقطة شاشة للموقع المعطل: “أليست خطيئة على هذه الأمة التي طالت آلامها؟ لكن لا ينبغي لأحد أن ينزعج. لا تيأسوا أبدا. هذه الأيام ستمضي بالتأكيد”.

وأكدت أكشنار أن الانتخابات قادمة بالتأكيد، وستكون تركيا في حالة جيدة. وفق تعبيرها.

أما البرلماني عن حزب الديمقراطية والتقدم، بيرول أيدمير، فقال: “نحن نتابع الجريدة الرسمية للبلاد. تحكم البلاد مراسيم تصدر منتصف الليل. سنحكم تركيا في وضح النهار”.