أنقرة (زمان التركية) – حاول بن علي يلدرم، آخر رئيس وزراء في تركيا، التغطية على الأداء الاقتصادي المتراجع في بلاده والذي يظهر في معدل التضخم المرتفع، بالزعم أن التضخم النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع أكثر من تركيا.

وفي كلمته خلال المؤتمر الاستشاري الموسع الذي نظمته شعبة حزب العدالة والتنمية، في مدينة أرزينجان أوضح يلدرم الذي ظل بعيدا عن الأضواء منذ خسارته في الانتخابات البلدية عام 2019، أن بالإمكان إدارة الأزمة أما الغموض فتستحيل إدارته.

أضاف قائلا: “نأمل جميعا في انتهاء تلك الجائحة فورا وأن ترحل عن الإنسانية بأكملها. ولأجل هذا يعمل العلماء والجميع ليلا ونهارا. نحن سخرنا المنظومة الاقتصادية لهذا ونبذل قصارى جهدنا لتجاوز الأمر بأقل الخسائر”.

يلدريم تعرض لسخرية شديدة بسبب استخدامه عملية حسابية غير مفهومة، لإظهار معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى من تركيا.

وفي تعليق صادم منه على معدلات التضخم المرتفعة في تركيا، زعم يلدرم أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة ارتفعت من صفر إلى 7% أي 7 أضعاف ما كانت عليه؛ في حين أن معدل التضخم الذي زاد في تركيا من 10 إلى 20 في المئة ارتفع بمعدل الضعف. فقط على حد تعبيره.

يذكر أن معدل التضخم النقدي في الولايات المتحدة والذي شهد ارتفاعا بنسبة لم يصلها منذ عام 1990 يبلغ 6.2% ، بينما سجل معدل التضخم النقدي في تركيا 19.9.