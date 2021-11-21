أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، إنه خلال 10 أشهر، قتل 27 طفلا وتعرض 160 طفلا آخرين لاستغلال جنسي في تركيا.

بمناسبة اليوم العالمي للطفل، استعرض البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري سيزجين تانريكولو، تقريرا تضمن الانتهاكات التي وقعت في تركيا بحق الأطفال خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.

وأوضح التقرير أن 1170 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا يقبعون في السجن، بينما يوجد 426 طفلاً في السجن كمدانين.

وأضاف التقرير: “عدد الأطفال الذين قتلوا على أيدي رجال في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 هو 27 على الأقل. فقد طفلان على الأقل حياتهم وأصيب طفلان في حوادث تعرض لها قوات الأمن. خلال العام، لقي ما لا يقل عن 4 أطفال مصرعهم وأصيب اثنان في حوادث تسببت فيها مركبات الشرطة والجيش”.

وتابع: “في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، فقد طفلان على الأقل حياتهم بسبب الألغام الأرضية أو القنابل والمتفجرات التي لم يطالب بها أحد، وأصيب طفل واحد”.

وقال تانريكولو: الأطفال هم أكبر الضحايا في مجال عمالة الأطفال واستغلالهم في العمل، بالإضافة إلى ذلك تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي في المجال العام على نطاق متزايد في السنوات الأخيرة، والذين يفعلون ذلك يستفيدون بشكل كبير من الإفلات من العقاب.

كما أكد تانريكولو أن هناك انتهاكات خطيرة للغاية لحقوق الإنسان، خاصة للأطفال اللاجئين، في تركيا.

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