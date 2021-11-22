أنقرة (زمان التركية) – كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا أرسلت مجموعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تركيا أرسلت إلى ليبيا 150 مرتزق من لواء السلطان مراد، وفرقة الحمزة، وجماعات الجيش الوطني السوري التابعة لأنقرة.

وذكر أن مجموعة المرتزقة المعنية كانت بديلا للمجموعة المكونة من 140 مرتزقا التي غادرت ليبيا في 16 نوفمبر تشرين الثاني.

كما أفاد المرصد أن 140 مرتزقا عادوا إلى سوريا من الأراضي الليبية على متن طائرة تركية، الثلاثاء الماضي، بعد توقف العمليات من وإلى ليبيا لمدة 15 يوما.

واتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان، الحكومة التركية بتضليل الجمهور بشأن قضية المرتزقة السوريين على الأراضي الليبية، الذين يُعتقد أنهم انسحبوا المجموعة السابقة، بعد وصول 150 مرتزقة جديدة إلى ليبيا أمس.

يأتي ذلك بينما يصر المجتمع الدولي على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، لضمان استقرار البلد العربي الذي يشهد انتخابات الشهر الماضي.