أنقرة (زمان التركية) – رفعت السياسة المالية الخاطئة للحكومة التركية مستويات التضخم في تركيا بشكل جنوني.

وخلال الأسبوع الأخير تضاعفت أسعار الخمسين كيلوجرام من الدقيق التي كانت تبلغ نحو 110 ليرة للشوال الواحد خلال العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار جوال الدقيق الذي يزن 50 كيلوجرام إلى 350 ليرة بعدما كانت تبلغ 260 ليرة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مدينة شانلي أورفة الواقعة جنوب شرق تركيا أوضح مالك أحد المخابر بالمدينة أن سعر الدقيق ارتفع فجأة إلى 320 ليرة بعدما كان يبلغ بالأمس 260 ليرة قائلا: “الرجل يقول لي إنني لن امتلك الدقيق لنحو عشرة أيام وسأضطر إلى إغلاق مخبزي. ماذا يسعني أن أفعل؟ ماذا سيأكل هذا الشعب؟ لدينا المياه ولدينا الأرض لكن ليس بحوزتنا الدقيق. السلع تتجه إلى السوق السوداء”.