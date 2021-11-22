أنقرة (زمان التركية) – أبدى البروفيسور علي أرباش رئيس هيئة الشؤون الدينية، اعتراضًا على الميزانية المخصصة لمؤسسته والبالغة 16 مليار ليرة تركية.

وقال أرباش: “يتم تخصيص 96 بالمائة من ميزانيتنا للرواتب ونفقات الموظفين. يتبقى فقط 4 في المائة، مع 4 في المائة، لا يمكننا حتى القيام بنصف الخدمات التي خططنا لها”.

وأضاف أرباش أن لديهم الكثير من الموظفين، وأنهم في الوقت الحالي بحاجة إلى 15 ألف إمام ومؤذن.

كما أشار أرباش إلى حاجتهم إلى 9 آلاف مدرس لدورة القرآن الكريم.

يأتي ذلك في ظل الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب تخصيصها ميزانية ضخمة للشؤون الدينية.

يذكر أن ميزانية رئاسة الشؤون الدينية، تتجاوز العديد من الوزارات التركية.