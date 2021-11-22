أنقرة (زمان التركية) – سخر زعيم المافيا التركي، سادات بكر، من القيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم، متين كولونك، على خلفية تصريحاته التي هدد فيها بغزو اليونان حال اعتدائها على السفن التركية في شرق البحر المتوسط.

وكان كولونك عضو اللجنة التنفيذية بالحرب هدد بغزو اليونان، قائلا: “تقول اليونان إنها ستهاجم السفن. فلتهاجم وسترى. ستنال جزاء عملها. سنغزو سالونيك في غضون خمس ساعات. تركيا القديمة لم تعد موجودة”.

من جانبه سخر سادات بكر من تصريحات كولونك، قائلا: “دخلتم سوريا تحت شعار أنكم ستصلون الجمعة في الجامع الأموي بدمشق، لكنكم أصحبتم لا تستطيعون حتى إرسال طائرات على الجانب الآخر من الحدود دون إذن روسيا. يبدو أن اليونان ستكون الرواية الجديدة لاستغلال مشاعر المواطنين الأبرياء. أي احتيال وخزي هذا؟”.

وتطرق أيضا سادات بكر إلى تصريحات كولونك حول إقرار نظام مالي بدون فائدة، قائلا: “إن كانت السلطات صادقة بشأن إقرار نظام مالي بدون فائدة فلتتوقف أولا عن فرض الفائدة على مستحقاتها. تتخلون عن تركستان الشرقية موطننا لأجل النقود التي ستتدفق من الصين”.

يُذكر أن كولونك أدلى بتصريحات حول قرارات خفض الفائدة، حيث زعم أن الحكومة تسعى لإقرار نظام مالي بدون فائدة، مفيدا أن تركيا ستكون الفائز الأكبر من هذه المرحلة.