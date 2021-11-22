أنقرة (زمان التركية) – خاطب وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، الشباب التركي مطالبا إياهم باحترام الرأي الآخر، وتقدير المعارضة.

تصريحات جول جاءت خلال حضوره البرنامج الختامي لحدث “محاكاة البرلمان” الذي أقيم في كلية الحقوق بجامعة اسطنبول.

وأوضح جول أن القانون هو أهم عنصر في تكوين الدولة، مشيرا إلى أن خريجي القانون لهم مكانة خاصة جدًا في التعليم الجامعي.

كما أضاف جول أن البرلمان هو القوة والضمان لديمقراطية تركيا، وذكر أنه مع التعديل الدستوري الأخير، سيتمكن الشباب الأتراك الذين أتموا سن 18 عامًا من أن يصبحوا أعضاء في البرلمان.

وتابع جول: “لا ينبغي لأحد أن يتردد في التعرف على أشخاص مختلفين والاستماع إلى آراء مختلفة. الروح التي تسود البرلمان أن كل رأي وكل فكر يناقش فيه. مهما حدث، أيها الأصدقاء، سوف تتسامحون مع كل ما يقوله أي شخص على المنصة. إنها تسمى الديمقراطية”.

وأكد جول على أن أعظم إنجاز للديمقراطية هي المعارضة، فإذا لم تنتقد المعارضة، فإن حزب واحد فقط يمثل المجلس، لذلك لا تخافوا من الانتقاد.

يأتي ذلك بينما تتعرض المعارضة في تركيا لقمع شديد، وفي البرلمان ويشتكي نواب المعارضة من عدم الاستجابة لما يطرحون، ويحاكم في تركيا الآلاف بتهمة إهانة الرئيس رجب أردوغان.