أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقدمة كتبها لكتاب “20 عامًا من التعليم في تركيا: 2000-2019” من إعداد وزارة التربية الوطنية، إن تركيا حققت تقدما كبيرا في جميع مجالات التعليم طوال 20 عاما.

أردوغان قال أيضا إنهم يخصصون أكبر قدر من الموارد للتعليم وأنهم قاموا بتعبئة بالجملة في جميع مجالات التعليم.

وأضاف الرئيس أن توقعاتهم من التعليم دائمًا ما تكون عالية جدًا.

وتابع أردوغان: “إجراء تحسينات في أنظمة التعليم هو عملية تستغرق وقتًا وصبرًا. نحن سعداء جدًا برؤية نتائج الاستثمارات الكبيرة التي قمنا بها حتى الآن. كما سترى بالتفصيل في هذا الكتاب الذي يحمل عنوان 20 عامًا من التعليم في تركيا، والذي تم إعداده في هذا الإطار، فقد حققنا تحسنًا في جميع مجالات التعليم في تركيا في العشرين عامًا الماضية. الأهم من ذلك، لقد قمنا بزيادة جودة التعليم”.

وأكد أردوغان أن تركيا وصلت إلى مستوى يمكنها أن تنافس الدول المتقدمة الأخرى، وخاصة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يذكر أن قائمة “أفضل الجامعات في العالم” وفق وكالة تصنيف التعليم العالي ومقرها لندن، تشير إلى أن جامعة تشانقايا التركية هي الوحيدة ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.