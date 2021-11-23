أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الحكومة يجب أن تتمسك بسياساتها الحالية، مكررا مزاعمه بأن ارتفاع الأسعار سببه جشع التجار، وذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية يوما بعد يوم.

وأعرب أردوغان عن سعادته من خفض البنك المركزي التركي لسعر الفائدة، زاعما أن التجار هم من يرفعون الأسعار.

وبالرغم من التضخم النقدي المرتفع الذي يلامس 20 في المائة، خفض البنك المركزي منذ سبتمبر، أسعار الفائدة بطلب من أردوغان بمقدار 400 نقطة أساس مع الخفض الأخير هذا الشهر.

أردوغان قال: “نشعر بالسعادة من خفض سعر الفائدة وسننقض على الاستغلاليين الذين يفرضون زيادة جنونية في الأسعار بحجة ارتفاع مؤشر أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة”.

الرئيس التركي قال “ارتفاع الأسعار المرتبط بارتفاع مؤشر أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة لن يؤثر مباشرة على الاستثمار والإنتاج والتوظيف. القوة التنافسية في أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة ستؤدي إلى زيادة في الاستثمار والإنتاج والتوظيف”.

أضاف “بعون الله وشعبنا سننتصر في معركة الاستقلال الاقتصادي هذه مثلما تجاوزنا الكثير من المكائد بالسابق”.

وقال الرئيس التركي “نحن عازمون على استغلال الفرص الناجمة عن المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم وذلك بصفتنا دولة تتمتع بخبرة وتجارب في إدارة الأزمات المالية”.

ردا على تصريحات أردوغان، نصح فيلي أغبابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، الرئيس التركي، بزيارة طبيب نفسي.

أغبابا قال إنه في ظل حالة الانهيار الاقتصادي في تركيا ومعاناة الشعب، يواصل السياسيون السخرية من عقول الناس، من خلال ترديد نغمة أن الاقتصاد جيد.

أضاف فيلي أغبابا: “لقد دمروا اقتصادنا. كيمياء عقولهم معطلة. يحتاج سياسيو حزب العدالة والتنمية بشكل عاجل إلى الذهاب إلى طبيب نفساني. خاصة رجب طيب أردوغان. يوجد العديد من علماء النفس المتخصصين في تركيا”.

نائب رئيس الحزب المعارض، قال: “إنهم لا يعيشون حقًا في تركيا. يقول السيد بن علي يلدريم إن تركيا تعيش في ظروف أفضل مما في أمريكا. وبسبب هذه الكلمات يحتاج يلدريم حقا للعلاج النفسي والحصول على قسط من الأساسي خاصة في الرياضيات”.

واعتبر أغبابا أن أعضاء حزب العدالة والتنمية يسخرون من عقول الشعب بتصريحاتهم المثيرة للجدل.