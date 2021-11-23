أنقرة (زمان التركية) – قال محمد أوجاقتان البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن الحرب بلا رحمة حتى على إصلاحاته التي نفذها.

تصريحات أوجاقتان جاءت في مقال له بصحيفة “قرار” التركية، حيث أوضح أنه على مر فترات الجمهورية التركية، لم تشهد البلاد مثل الفساد وعدم الكفاءة وانعدام القانون والمحسوبية واللاعقلانية في الاقتصاد، الموجودة حاليا.

اتهم أوجاقتان، الرئيس أردوغان بنسيان واجباته الرئيسية مثل زيادة رفاهية الشعب ومنع البطالة وتقليل التضخم، فضلا عن تدميره للمكاسب التي حققها واحدة تلو الأخرى.

وتابع أوجاقتان: “العقل السياسي من داخل الحزب، ليس لديه الحكمة ليقول إن هذا الجهل الاقتصادي، أدى إلى كارثة لكل من تركيا وحزب العدالة والتنمية”.

وأشار أوجاقتان إلى أن أردوغان في الوقت الحالي، يركز فقط على كيفية هزيمة المعارضة في الانتخابات من خلال تحفيز المحافظين عبر تلاوة الآيات والأحاديث.