أنقرة (زمان التركية)ــ قفز سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الثلاثاء، مسجلا 12.57 ليرة، فيما دعا سياسيون واقتصاديون الرئيس رجب طيب أردوغان إلى وقف قراراته التي تضر بالاقتصاد.

كان سعر صرف الدولار في تركيا يوم الإثنين 11.45، ليحقق زيادة سريعة اليوم.

زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، عزا سبب انهيار الليرة أمام الدولار بشكل يومي إلى تصريحات الرئيس أردوغان غير الموزونة.

خلال تغريدة على تويتر، قال بابجان: “السيد أردوغان، توقف، هذا يكفي. لقد تجاوز الدولار 12 ليرة. الخبز يقترب من 4 ليرات. أصبح الناس في حاجة حتى إلى الخبز الجاف/إلى مجرد الخبز”. نحن نغرق في القاع.. توقف فورا”.

Sayın Erdoğan durun yeter artık. Dolar 12'yi geçti. Ekmek 4 lira olmak üzere. Kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar. Dibe batıyoruz. Durun artık. — Ali Babacan (@alibabacan) November 23, 2021

في حين قال الأكاديمي والاقتصادي التركي المعروف أوزجور دميرتاش: “أتوسل إليكم توقفوا! انخفاض الفائدة يعني انفجار التضخم.. فإذا خفضتم الفوائد بأوامر صادرة من القصر بدلا من السماح لها لتنخفض بشكل طبيعي فإنه يؤدي إلى ارتفاع الدولار واليورو والذهب وأسعار كل بضاعة.. وفي هذه الحالة الأثرياء والأغنياء الذين يمتلكون هذه الأموال والبضائح يضيفون ثروات جديدة إلى ثرواتهم بينما يزداد الفقراء فقرا”.