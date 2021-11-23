أربيل (زمان التركية)ــ استقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في أربيل، وزيرة الخارجية السويدية آن لينده والوفد المرافق لها، في إطار زيارتهم إقليم كردستان.

بحث الجانبان الوضع السياسي في العراق ونتائج انتخابات مجلس النواب العراقي، وخطر الإرهاب والفكر المتطرف وتنمية ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلاقات الصداقة بين شعبي كردستان والسويد.

ووصف الجانبان وجود عدد كبير من المواطنين الكرد والجالية الكوردية بالسويد بــ “الجسر القوي لتوسيع وتوطيد العلاقات بين الجانبين”.

وقدم بارزاني شكره لمملكة السويد على دعمها لشعب كردستان في الأوقات العصيبة، ومواقفها الإنسانية تجاه شعب كردستان، كما شكر بارزاني الحكومة السويدية على دعمها لقوات بيشمركة كردستان خلال الحرب ضد داعش الإرهابي، داعياً إلى تمتين العلاقات بين إقليم كردستان والسويد.

وكانت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده زارت في وقت سابق، رئيس إقليم كرستان نيجيرفان بارزاني، وتم بحث وضع العراق والانتخابات النيابية ونتائجها، فضلاً عن علاقات السويد مع العراق وإقليم كردستان والفرص الاستثمارية السويدية في الإقليم، وظروف النازحين واللاجئين، ووضع مخيم الهول في سوريا.

وأشادت وزيرة الخارجية السويدية بمقاومة وتضحيات شعب كردستان وقوات البيشمركة في مواجهة داعش الإرهابي، وقيمت عالياً جهود الإقليم في الحفاظ على المكونات والتعايش وتعزيز دور المرأة في الحياة العامة.