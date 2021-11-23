صوفيا (زمان التركية)ــ لقي ما لا يقل عن 46 شخصا مصرعهم، نتيجة اشتعال النيران في حافلة ركاب غربي العاصمة البلغارية صوفيا، كانت قادمة من إسطنبول.

وفق قناة نوفا التلفزيونية الخاصة، اشتعلت النيران في حافلة ركاب قادمة من إسطنبول، تحمل لوحة ترخيص مقدونيا الشمالية.

وقع الحادث في قرية بوسنيك بالقرب من مدينة بيرنيك غربي صوفيا، بعد اصطدامها بحاجز على جانب الطريق.

وبحسب التقارير الأولية، لقي 46 مواطناً من شمال مقدونيا، من بينهم 12 طفلاً، مصرعهم حرقاً في الحادث الذي وقع على طريق “ستروما” السريع . ونقل سبعة اشخاص اصيبوا في الحادث الى مستشفى في صوفيا.

وحولت الشرطة حركة المرور على الطريق السريع إلى طرق أخرى.



يذكر أن الحافلة غادرت اسطنبول أمس الإثنين، ودخلت بلغاريا حوالي الساعة 21.00.

في الليلة الماضية، لقي 9 أشخاص مصرعهم في حريق في دار لرعاية المسنين في منطقة فارنا