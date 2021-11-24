القاهرة (زمان التركية) – أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في اتصالين هاتفيين مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، عن دعم الجامعة للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه يوم 21 نوفمبر واستمرار مساندتها للعملية الانتقالية في السودان حتي تصل إلى نهايتها المأمولة.

وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة بأن الأمين العام أكد لكل من البرهان وحمدوك على وقوف الجامعة إلى جوار السودان حكومة وشعباً وترحيبها بالخطوات التي من شأنها استعادة التفاهم بين المكونين المدني والعسكري في المرحلة الانتقالية.