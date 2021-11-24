أنقرة (زمان التركية) – طالب مواطنين أتراك الرئيس رجب طيب أردوغان بإغلاق فمه، والكف عن الكلام، بسبب تأثير تصريحاته المتتالية على الليرة، التي فقدت 60 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام.

هاشتاج “#AllahAşkınaSus ” الذي يعني بالعربية “بالله عليك اصمت” تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، لمطالبة الرئيس أردوغان بالسكوت وعدم الحديث.

الهاشتاج جاء نتيجة انهيار الليرة المستمر، مع كل تصريح يدلي به الرئيس أردوغان، حيث تجاوز سعر صرف الليرة 13 دولار.

وقال أحد المدونين يدعى “حسن صاري”، يمكنك الآن شراء الدولار بـ20 ليرة من السوق السوداء، بالله عليك اصمت”.

⭕️👆:#Turkey – #AllahAşkınaSus :

Now you can get 20 Turkish Liras for only 1 US$ in the black market.https://t.co/WEpwXQF4R0 — Hasan Sari (@HasanSari7) November 23, 2021

المدونة “بربل” كتبت عبارة “سوف نصلح نحن الأمر، لكن بالله عليك اصمت”.

المدون “أوزجان” كتب عبارة “يكفي إلى هذا الحد، بالله عليك اصمت”.

“مرفى أشجان” كتب على حسابها الرسمي “ما سبب ميلادك، بالله عليك اصمت”.

whats your birth reason. #AllahAşkınaSus — Merve İşcan 🍷 (@Merveca60192892) November 22, 2021

نائب حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، كتب على حسابه على تويتر: “كلما تحدث طيب أردوغان تنهار الليرة التركية. الحزب الحاكم يغرق في أكبر أزمة في تاريخه ويتصرف وكأنه لا توجد أزمة. قلنا لك أن تتوقف عن إهلاك الليرة، ألم تستمع، انظر إلى ما تقوله الأخت الممرضة!”.

من جهة أخرى شهدت عدة من مدن تركية احتجاجات ليلية للمطالبة برحيل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحكومته، بعد الانخفاض الحاد في سعر الليرة.

بعد الانخفاض القياسي في قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، نزل مواطنون مساء أمس الثلاثاء، إلى الشوارع في عدة مدن تركية على رأسهم أنقرة وإسطنبول وإزمير وسامسون وكوجايلي وإسكي شهير.

وحمل المواطنون الغاضبون القدور والمقالي الفارغة، إشارة لحالة الفقر التي يعيشون فيها، وسوء مسار الاقتصاد وارتفاع تكلفة المعيشة.

وردد المتظاهرون هتافات مثل “استقالة أردوغان، استقالة العدالة والتنمية، اصمت يا أردوغان، انتخابات مبكرة، أنتم غرقتكم، ستحاكمون”.

وعرقلت قوات الأمن المسيرات الغاضبة بإغلاق بعض الميادين على رأسهم ميدان تقسيم، فضلا عن اعتقال أكثر من 15 شخصا.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال يوم الإثنين إنه غير قلق من ارتفاع أسعار الصرف مقدما الشكر للبنك المركزي على رفع الفائدة.

Tweets by eczozgurozel

Erdoğan konuştuğu sırada TL değer kaybetti, #AllahAşkınaSus etiketi Twitter'da Türkiye gündemine girdi pic.twitter.com/6kLXxQ6Ggo — Yol TV (@YolTV) November 23, 2021

https://artigercek.com/haberler/dovizdeki-sert-yukselisin-ardindan-sokaga-cikan-halk-hukumet-istifa-sloganlariyla-yuruyor

https://www.demokrathaber.org/taksim-meydani-eylemlere-karsi-bariyerlerle-kapatildi