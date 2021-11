أنقرة (زمان التركية) – طالب مواطنين أتراك الرئيس رجب طيب أردوغان بإغلاق فمه، والكف عن الكلام، بسبب تأثير تصريحاته المتتالية على الليرة، التي فقدت 60 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام.

هاشتاج “#AllahAşkınaSus ” الذي يعني بالعربية “بالله عليك اصمت” تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، لمطالبة الرئيس أردوغان بالسكوت وعدم الحديث.

الهاشتاج جاء نتيجة انهيار الليرة المستمر، مع كل تصريح يدلي به الرئيس أردوغان، حيث تجاوز سعر صرف الليرة 13 دولار.

وقال أحد المدونين يدعى “حسن صاري”، يمكنك الآن شراء الدولار بـ20 ليرة من السوق السوداء، بالله عليك اصمت”.

⭕️👆:#Turkey – #AllahAşkınaSus :

Now you can get 20 Turkish Liras for only 1 US$ in the black market.https://t.co/WEpwXQF4R0

— Hasan Sari (@HasanSari7) November 23, 2021