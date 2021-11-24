أنقرة (زمان التركية) – تصدر هاشتاج “#hükümetistifa ” الذي يعني بالعربية “استقالة الحكومة” منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، وسط حالة غضب مزايدة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان.

انطلق الهاشتاج المطالب باستقالة حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب حالة الغضب التي انتابت المواطنين بعد تخطي الدولار 13 ليرة تركية.

ونشر أحد النشطاء يدعى “كلو” هاشتاج “#hükümetistifa ” مع عبارة “يكفي” بالإنجليزية، كما أرفق مقولة الرئيس أردوغان: “إذا قالت لي الأمة تمام، سننسحب من حكم البلاد”.

المدون التركي “أوفوق” نشر رسما بيانيا يوضح انهيار سعر الليرة التركية مقابل الدولار، وكتب عبارة “ارحلوا”.

#hükümetistifa DEFOLUN !!! pic.twitter.com/Mw1biFgoST — 𝓓 𝓪 𝓻 𝓴 𝓻 𝓪 𝓲 ™ ֎ (@ufuk_2012) November 23, 2021

الناشط “تايلور” نشر صورة توضح وصول سعر الليرة 13.4 دولار، وكتب عبارة “انتهت اللعبة”.

TL'nin dakika dakika değer kaybetmesi sonrası #hükümetistifa etiketi Twitter'da Türkiye gündemine girdi pic.twitter.com/MexiiWgpaD — Yol TV (@YolTV) November 23, 2021

من جهة أخرى شهدت عدة من مدن تركية احتجاجات ليلية للمطالبة برحيل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحكومته، بعد الانخفاض الحاد في سعر الليرة.

نزل مواطنون مساء أمس الثلاثاء، إلى الشوارع في عدة مدن تركية على رأسهم أنقرة وإسطنبول وإزمير وسامسون وكوجايلي وإسكي شهير، وحملوا القدور والمقالي الفارغة، إشارة لحالة الفقر التي يعيشون فيها، وسوء مسار الاقتصاد وارتفاع تكلفة المعيشة.

وردد المتظاهرون هتافات مثل “استقالة أردوغان، استقالة العدالة والتنمية، اصمت يا أردوغان، انتخابات مبكرة، أنتم غرقتكم، ستحاكمون”.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال يوم الإثنين إنه غير قلق من ارتفاع أسعار الصرف مقدما الشكر للبنك المركزي على رفع الفائدة.