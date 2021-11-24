أنقرة (زمان التركية) – على خلفية الزيادة المستمرة في أسعار صرف العملات الأجنبية، أوقفت شركة “آبل” بيع منتجاتها في تركيا.

توقفت آبل عن بيع منتجات مثل iPhone و Mac و iPad و Watch و AirPods عبر منصة الشركة على الإنترنت.

لا يمكن إضافة أي منتج إلى سلة التسوق ويتم تلقي تحذير “غير متوفر في الوقت الحالي”.

وتم تفسير خطوة Apple على أنها تحديث لأسعار المنتجات بعد انخفاض قيمة الليرة التركية.

وحتى الآن لم تدلي شركة آبل بعد ببيان حول هذا الموضوع.

يذكر أن الليرة التركية فقدت 15 بالمئة من قيمتها أمس الثلاثاء فقط. ب

سجل سعر صرف الدولار في تركيا 13.50 ليرة تركية، وسجل اليورو قد 15.20 ليرة تركية.