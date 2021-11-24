أنقرة (زمان التركية)- دعا رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، إلى انتخابات فورية، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تركيا، مشيرًا إلى أن المطالبة بانتخابات مبكرة فقط أمر لا يعد ملائمًا.

تصريحات داود أوغلو جاءت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، تعليقا على انهيار الليرة المستمر مقابل الدولار.

وأوضح داود أوغلو أن قيمة الليرة التركية مقابل الدولار ستواصل انخفاضها كل يوم، وبعد ذلك ستقول الحكومة إن هذا يحدث لأن تركيا تتحدى القوى الأجنبية.

وأضاف داود أوغلو: “ما نمر به لا يمكن أن ينعكس على أنه أزمة اقتصادية. الجميع يتحدث عن مؤامرة من الخارج. هذه الصورة هي نتاج السياسات الخاطئة للحكومة”.

وتابع رئيس حزب المستقبل: “قيمة الليرة التركية شرفنا. مع التطورات التي تحدث اليوم، هناك فجوة واسعة بين الأشخاص الذين يجمعون الدولارات بشكل انتهازي والملايين الذين يحملون الليرة التركية في جيوبهم. هناك تفاوت في الدخل بين من يعيشون بالدولار من ناحية ومن يعيشون بالليرة التركية من ناحية أخرى”.

كما أكد داود أوغلو أن الميزانية لم تعد صالحة، فتركيا تدخل في دوامة نظام المدفوعات، مشيرا إلى أن كل بيان يضرب الاقتصاد التركي مثل الصاروخ.

وفي نهاية تصريحاته، أشار داود أوغلو إلى أنهم كانوا يطالبون بانتخابات مبكرة، ولكن الوضع الحالي للبلاد يحتم إجراء انتخابات فورية.