أنقرة (زمان التركية) – نشرت وزارة الخارجية الأمريكية قائمة الدول المدعوة لقمة الديمقراطية، بينما غاب اسم تركيا عن الحضور.

القمة سيعقدها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عبر الانترنت في التاسع والعاشر من ديسمبر/ كانون الأول القادم.

لم تتضمن القائمة كل من تركيا والمجر العضوة بالاتحاد الأوروبي، غير أنها تضمنت بولندا التي بدأت الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي وتشهد تراجعا في الديمقراطية.

وشملت القائمة ممثلين محدودين عن الشرق الأوسط، التي شملت كل من العراق وإسرائيل.

وكانت تايوان أحد أبرز الدول التي شملتها القائمة، إذ أن دعوة تايوان التي تزعم الصين أنها تابعة لها للقمة قد يعزز من التوترات في العلاقات بين واشنطن وبيكين.

وغابت أيضا كل من الصين وروسيا عن القائمة فيما ستحضر صربيا وكوسوفو رغم عدم ورودهم في القائمة التي تم تسريبها مطلع الشهر الجاري.

وجاءت البوسنة والهرسك ضمن الدول الغائبة عن القمة التي ستشارك بها 110 دولة.

هذا وسترتكز القمة التي ستعقد الشهر القادم على ثلاث قضايا رئيسة ألا وهي التصدي للديكتاتورية والحث على احترام حقوق الانسان وكشف الفساد والتصدي له.