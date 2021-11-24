أنقرة (زمان التركية) – وجه مستشار رئيس اللجان الشبابية بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يوسف أوز أوغلو، تهديدات إلى المتظاهرين المحتجين على غلاء الأسعار بالمدن التركية المختلفة.

وفي رد فعل على الاحتجاجات المسائية التي خرجت الثلاثاء، في شوارع تركيا بسبب تراجع الليرة والمطالبة باستقالة الحكومة، نشر أوز أوغلو عبر تويتر تغريدة حملت وسمي “رجب طيب أردوغان” و”أدعم دولتي” التي تم إطلاقهما لدعم الحكومة، وأشار إلى أحداث المحاولة الانقلابية الفاشلة مفيدا أن امتلاء الشوارع بالمؤيدين يتوقف على دعوة واحدة من أردوغان.

حذف التغريدة

أقدم أوز أوغلو في وقت لاحق على حذف التغريدة، على خلفية ردود الفعل الاستنكارية التي أثارها.

ولم يدلى أوز أوغلو بأي تصريح ردا على تلك الانتقادات.

جدير بالذكر أن أوز أوغلو سبق وأن تردد اسمه، بسبب سلوكه تجاه مواطنة انتقدته أثناء توزيع كتيب حزب العدالة والتنمية بمنطقة بنديك قبيل انتخابات عام 2019. ولاحقا بدأ العمل في رئاسة اللجان الشبابية بالحزب.

دافع أردوغان آنذاك عن أوز أوغلو قائلا: “كان يقوم بتوزيع منشور الحزب الذي ينتمي إليه. هذا شيء كنا نفعله في سنوات الشباب. لهذا أنا أهنئ يوسف بالنيابة عني وعن الحزب وعن الشعب. هذا يعني أن لدينا شباب خريجي ثانوية كهذا وما فعله يوسف هو درس أخلاقي لتلك السيدة الاستفزازية والعقلية التي تمثلها”.