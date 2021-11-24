أنقرة (زمان التركية) – حذر أيضن أونال، كاتب خطابات الرئيس رجب طيب أردوغان السابق، من “كارثة” عقب تجاوز سعر الدولار حاجز 13 ليرة.

وعبر حسابه على تويتر نشر أونال تغريدة أكد خلالها أن تركيا على شفا كارثة، مشددا على ضرورة وقف جميع المستشارين الاقتصاديين والهيئات وما شابه فورا وإعادة جميع الصلاحيات والمسؤولية إلى وزير الاقتصاد.

وطالب أونال النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أيضا بضرورة تغيير رئيس البنك المركز على الفور، قائلا: “ولابد من إسناد المنصب إلى شخصية شجاعة ومخضرمة تعترض على قرارات السلطة الحاكمة إن استدعت الحاجة لهذا، وتحافظ على استقلاليتها في شتى الظروف”.

أضاف “لابد من إعداد تصريحات الرئيس الخاصة بالاقتصاد بعناية شديدة بعد التشاور مع الوزير ورئيس البنك المركزي الجديد وإعداد تصريحات ستمنح الثقة وبعيدة عن مصطلحات تبدو كالحرب”.

وفي هذا السياق، طالب مواطنين أتراك الرئيس رجب طيب أردوغان بإغلاق فمه، والكف عن الكلام، حيث تصدر هاشتاج “#AllahAşkınaSus ” الذي يعني بالعربية “بالله عليك اصمت” منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تأثير تصريحات أردوغان المتتالية المؤثرة على الليرة، التي فقدت 60 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام.

هذا وذكر أونال أن خطورة الوضح باتت واضحة وأن المسؤولية يتحملها كل من التزم الصمت، قائلا: “تسليط الضوء على الأخطاء مهمة كل من يتمتع بالصلاحية والمنصب. وعلى الجميع تحمل المسؤولية لإصدار التحذيرات والتوجيه إلى الصواب”.