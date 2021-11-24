أنقرة (زمان التركية) – توقع الرئيس المؤسس لحزب الشباب التركي، جام أوزان، ارتفاع سعر صرف الدولار في تركيا إلى 15 ليرة .

وفي تغريدة عبر تويتر قال أوزان ساخرًا إن تركيا ستعود إلى نظام المقايضة كما كان الوضع في العصور القديمة، قائلا: “سبق وأن قلت إن الدولار سيتجاوز 15 ليرة. والآن أقول بالقريب العاجل سيتم تبادل السلع وستسجل الليرة مزيدا من التراجع”.

شهد مؤشر سعر الدولار أمام الليرة اضطرابات عنيفة دفعته إلى تسجل 13.40 ليرة وذلك عقب خفض البنك المركزي التركي لسعر الفائدة، وتصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء بشأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي تصدر هاشتاج “#hükümetistifa ” الذي يعني بالعربية “استقالة الحكومة”، وسط حالة غضب مزايدة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان.

ونشر أحد النشطاء يدعى “كلو” هاشتاج “#hükümetistifa ” مع عبارة “يكفي” بالإنجليزية، كما أرفق مقولة الرئيس أردوغان: “إذا قالت لي الأمة تمام، سننسحب من حكم البلاد”.

من جهة أخرى شهدت عدة من مدن تركية احتجاجات ليلية للمطالبة برحيل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحكومته، بعد الانخفاض الحاد في سعر الليرة.

نزل مواطنون مساء أمس الثلاثاء، إلى الشوارع في عدة مدن تركية على رأسهم أنقرة وإسطنبول وإزمير وسامسون وكوجايلي وإسكي شهير، وحملوا القدور والمقالي الفارغة، إشارة لحالة الفقر التي يعيشون فيها، وسوء مسار الاقتصاد وارتفاع تكلفة المعيشة.

وردد المتظاهرون هتافات مثل “استقالة أردوغان، استقالة العدالة والتنمية، اصمت يا أردوغان، انتخابات مبكرة، أنتم غرقتكم، ستحاكمون”.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال يوم الإثنين إنه غير قلق من ارتفاع أسعار الصرف مقدما الشكر للبنك المركزي على رفع الفائدة.