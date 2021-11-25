أنقرة (زمان التركية) – حذرت خبيرة الميكروبيولوجي، توتكو تاشكين أوغلو، من تأثير ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة على قطاع الصحة.

سلطت تاشكين أوغلو الضوء على تداعيات الأزمة على قطاع الصحة، حيث ذكرت تاشكين أوغلو أن هذا الشتاء لن تعاني تركيا من الجوع والبرودة فقط بل أيضا لن تتوفر بها أي عدّة فحوصات لتشخيص الأمراض قائلة: “أتعلمون أننا قد نعجز حتى عن قياس مستويات السكر بالدم؟ هكذا يكون ارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة والاعتماد على الخارج”.

ويتواصل التراجع في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية بوتيرة متسارعة. وعقب هذا الارتفاع تتعاقب الزيادات في أسعار السلع والخدمات بجميع القطاعات بما يشمل الاحتياجات الغذائية الأساسية.