إسطنبول (زمان التركية) – بلغ غالاطة سراي التركي ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي بأربعة أهداف لاثنين، الخميس، ضمن الجولة ما قبل الختامية من منافسات المجموعة الخامسة من المسابقة القارية.

وفاز جالطة سراي على أرضه 4-2، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، في حين توقف رصيد مارسيليا عند 4 نقاط بالمركز الثالث (المؤهل لدوري المؤتمر).

افتتح ألكسندرو سيكالدو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 12، وزاد الغلة بهدف عكسي في الدقيقة 30 لدوجي كاليتا كار.

وأضاف سفيان فيجولي الهدف الثالث، للفريق التركي في الدقيقة 64.

وأحرز أركاديوز ميليك الهدف الأول لمارسليا في الدقيقة 69، قبل أن يرد ريان بابل بتسجيل الهدف الرابع لجالطة سراي.

وهز ميليك الشباك مرة أخرى في الدقيقة 85، مسجلا الهدف الثاني لمارسيليا.

واقتنص لاتسيو البطاقة الثانية عن المجموعة الخامسة، بالفوز بثلاثية على لوكوموتيف موسكو في عقر داره.

أحرز الفريق الإيطالي هدفين من ركلتي جزاء سجلهما تشيرو إيمبولي في الدقيقتين 56 و63، وأضاف بيدرو رودريجيز الهدف الثالث في الدقيقة 87.