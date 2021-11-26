أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة مقتل جندي تركي أثناء محاولته منع لاجئين من العبور إلى سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن أخصائي المشاة الرقيب سافاس دينك أصيب “خلال تدخل (ضد) أشخاص حاولوا العبور بشكل غير قانوني من تركيا إلى سوريا”. تم نقله إلى مستشفى في كيليس حيث توفي.

وذكرت صحيفة الجمهورية أن الشاب البالغ من العمر 29 عاما أصيب بطلقات نارية.

تتقاطع الحدود التركية السورية مع طرق التهريب التي يستخدمها في السنوات الأخيرة مقاتلون أجانب يسعون للانضمام إلى الحرب الأهلية السورية.