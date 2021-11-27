أنقرة(زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، أحد أعضاء حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، بتهمة التجسس السياسي.

من خلال منشور له على تويتر، أعلن متين جورجان خبر اعتقاله وتفتيش منزله في تمام الساعة 06:30 صباح يوم الجمعة.

وأوضح جورجان الذي يعد من مؤسسي حزب الديمقراطية والتقدم، أنه اعتقل على خلفية تهمة التجسس السياسي.

كما أعرب جورجان في منشوره عن شعوره بالصدمة، بسبب التهمة الموجهة إليه، مطالبا الجميع بدعمه.

ولم تقدم السلطات بعد أي تفاصيل، بخصوص عملية الاعتقال، لكنها تأتي في إطار حملة اعتقالات استهدفت عددا كبيرا من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.