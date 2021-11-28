أنقرة (زمان التركية) – قال الممثل الكوميدي التركي الشهير متين أكبينار، الذي تم تبرئته من تهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، إن نظام الحكم في تركيا يفتقر إلى الديمقراطية، ويدير البلاد بالثيوقراطية الفاترة.

وأوضح أكبينار أنه تركيا تشهد انتخابات، ولذلك لا يستطيع أن يقول إنه لا يوجد ديمقراطية بشكل مطلق، ولكنها ديمقراطية فقيرة.

وأضاف الفنان التركي أنه لا يأمل في المعارضة والسياسة اليسارية في تركيا، مشيرا إلى أنه يجب على المعارضة أن تتوحد، فالعقل بطالب بذلك.

وتابع أكبينار: “بالنسبة لأولئك الذين يهدفون إلى السلطة، أعتقد أنه سيكون من الأفضل لهم أولاً تصفية النظام والاستمرار في الديمقراطية ثم رعاية مصالحهم الخاصة”.

كما صرح أكبينار أنه أصر على تصريحاته، في القضية التي حوكم فيها بتهمة إهانة الرئيس وقال: “لم يجبرني أحد على قول ذلك تحت تهديد السلاح، لقد قلتها بنفسي. إنها نابعة من شخصيتي، لقد عبرت عن رأيي. أنا لا أرى بأي حال من الأحوال أن كلماتي تحتوي على إهانات”.

وفي مارس، آذار الماضي برأ القضاء التركي التركي الفنانين موجدات جيزين ومتين أكبينار من تهمة إهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

القضية حوكم فيها على مدار عامين متين أكبينار ومجدات جيزين بتهمة “إهانة الرئيس”خلال بسبب تصريحاتهما خلال حلقة البرنامج التلفزيوني “ساحة الشعب” في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018، عقب الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي، ودعيا فيه أردوغان للعودة إلى المسار الديمقراطي مجددًا.