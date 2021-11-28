أنقرة (زمان التركية) – واقعة جديدة انضمت لسلسلة المشاهد المؤلمة التي تشهدها السجون التركية، حيث ظهر أب يحمل رضيعه البالغ 4 أشهر، منتظرًا الأم المعتقلة أمام السجن لإرضاع الطفل.

اعتقلت السلطات مؤخرًا نحو 40 شخصا في مداهمات لمنازلهم وسط أحياء ولاية ماردين صباح أمس السبت، في نطاق تحقيقين منفصلين أجراهما مكتب المدعي العام في ماردين.

وفرضت النيابة قيدًا على ملفات الموقوفين لمدة 24 ساعة، وقررت حبسهم 4 أيام.

غزال باتريهان، واحدة من المعتقلين، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 4 أشهر، لم يفطم بعد.

طالب محامو باتريهان بإنهاء اعتقالها، ولكن لم يتم الرد على الطلب حتى الآن.

العائلة كانت بالانتظار الأم عند بوابة مديرية أمن مقاطعة ماردين مع رضيعها.

قال الأب محمد باتريهان إن الطفل يحتاج الحليب من والدته، ودعا إلى الإفراج عن زوجته في أسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى، يعاني الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجون في تركيا من انتهاكات حقوقية وفق تقرير حديث لجمعية حقوق المعيشة، التي أشارت لوجود 345 طفلا مضطرين لمرافقة أمهاتهم بالسجون.