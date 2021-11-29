أنقرة (زمان التركية) – أمر الرئيس أردوغان بفتح تحقيق في “التلاعب المحتمل” بالعملة المحلية بعد أن انخفضت قيمة الليرة بشكل حاد، لتسجل أدنى مستوى أمام العملات الأجنبية.

كلف أردوغان مجلس الرقابة الحكومي، وهو وكالة تدقيق تقدم تقاريرها إلى الرئاسة، بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية وتحديد ما إذا كان قد حدث أي تلاعب.

ولمجلس الإشراف الحكومي في تركيا الحق في أن يطلب من المنظمات والمؤسسات الاقتصادية تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة، وعليه إحالة نتائجه إلى السلطات المختصة.

لكن تراجعت الليرة لمستويات منخفضة قياسية الأسبوع الماضي، جاء بعد أن تعهد أردوغان بالالتزام بسياسة تخفيف أسعار الفائدة، وتم تخفيض الليرة من 19 بالمئة إلى 16 بالمئة على ثلاث مراحل متتالية.

الليرة فقدت ما يصل إلى 45% من قيمتها هذا العام، نحو نصف تلك الخسائر في الأسبوعين الماضيين.

وانخفضت العملة إلى 13.45 مقابل الدولار في 23 نوفمبر، عقب خطاب دافع فيه أردوغان عن تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى 15%، على الرغم من التضخم الذي يلامس 20%.

وزعم أردوغان خلال الخطاب أن تركيا تخوض “حر استقلال اقتصادي” ولن تخضع للضغوط لتغيير المسار.

أردوغان افترض وجود مؤامرة محلية ودولية، وقال: “نشهد الألعاب التي يتم لعبها حول سعر الصرف وأسعار الفائدة وارتفاع الأسعار من قبل أولئك الذين يريدون إخراج بلادنا من المعادلة”.

التصريحات فسرت من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أنها محاولة للتغطية على الفشل من خلال تشتيت الرأي العام وصرف التفكير نحو أطراف لا تمت بصلة الموضوع.

الأكاديمي والمحلل الاقتصادي المعروف مراد مراد أوغلو، قال في تغريدة: “تركيا لا تتعرض لعقوبات اقتصادية مثل فنزويلا وإيران وكوريا الشمالية! ولا تشهد حربا مثل أوكرانيا والعراق وسوريا وليبيا! إذن لا تصدق أردوغان فيما يزعمه من أن قوى عالمية وراء انهيار الليرة. بل السبب هو الإدارة السيئة فقط السبب أردوغان الذي يزعم أنه “كتب أبجديات الاقتصاد!”.

#تركيا لا تتعرض لعقوبات اقتصادية مثل فنزويلا وإيران وكوريا الشمالية! ولا تشهد حربا مثل أوكرانيا والعراق وسوريا وليبيا! إذن لا تصدق أردوغان فيما يزعمه من أن قوى عالمية وراء انهيار الليرة بل السبب هو الإدارة السيئة فقط! السبب أردوغان الذي يزعم أنه "كتب أبجديات الاقتصاد"! https://t.co/SOCa9B7lIV — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) November 23, 2021

في حين علق المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع خبردار الإخباري سعيد صفاء على تصريحات أردوغان قائلا: “كما أن قول أردوغان كلما ارتفع الدولار: إن كان لهم الدولار فمعنا ربنا الله، لا يحول دون انهيار الليرة كذلك هو يسيء إلى الإسلام”.