أنقرة (زمان التركية) – عرضت وسائل الإعلام الرسمية والموالية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لقاءً مسجلا على أنه بث مباشر.

أمس الأحد، قطعت وسائل الإعلام وعلى رأسهم التلفزيون الرسمي التركي “تي أر تي”، البث وتم إذاعة لقاء مسجل للرئيس أردوغان على أنه “بث مباشر”.

اللقاء تبين أنه يعود إلى يوم 26 نوفمبر، حيث التقى أردوغان مع شباب معاقين وعائلاتهم في إزمير.

وكان بالإمكان ملاحظة تاريخ 26 نوفمبر مكتوبا على السبورة خلف أردوغان.

ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها تركيا مثل هذه الواقعة. أذاعت وكالة الأناضول في 18 سبتمبر لقاء مسجل لأردوغان في مرسين باليوم السابق على أنه “مباشر”.

وفي منشور على تويتر، وصف الناشط التركي متين جيهان الواقعة بأنها “إخفاق كبير” من خلال.