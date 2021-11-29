أنقرة (زمان التركية) – يتوقع اقتصاديون أن يتجاوز معدل التضخم خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري التوقعات.

تتراجع القوة الشرائية للمواطنين في تركيا بفعل تسارع وتيرة تراجع الليرة أمام العملات الأجنبية.

كشف استطلاع للرأي أجراه موقع Forkes مع اقتصاديين في 17 بنكا ومؤسسة مالية عن توقعات ببلوغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك “معدل التضخم” خلال الشهر الجاري نحو 3 في المئة.

مجموعة أبحاث التضخم المستقلة أشارت إلى أن سرعة التغيير في المستوى العام للأسعار يتجاوز الزيادة الطبيعية.

وكالة رويترز للأنباء قالت إن معدل التضخم في تركيا قد يرتفع بنسبة 3 بالمئة.

ولن يكن صادما تجاوز معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني حاجز 5 في المئة.

وتسبب الارتفاع الصادم في أسعار الصرف خلال الأسبوع الماضي في ارتفاع أسعار العديد من السلع مما دفع العديد من المتاجر إلى التوقف عن وضع تسعيرة على السلع.

وجاء زيت عباد الشمس في صدارة أكثر المنتجات ارتفاعا في الأسعار، فقبل نحو عامين كان سعر زجاجة زيت عباد الشمس سعة 5 لتر يبلغ 35 ليرة. وحاليا بات سعر زيت عباد الشمس يتراوح بين 90 و140 ليرة.

وخلال شهرين ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس خمس مرات، فبنهاية شهر سبتمبر/ أيلول بلغ سعر زيت عباد الشمس 64.90 ليرة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفع سعر زيت عباد الشمس إلى 69.90 ليرة. وأعقب هذا الارتفاع زيادة جديدة بالأسعار خلال نحو 10 أيام، حيث أخذ سعر زيت عباد الشمس في الارتفاع من 74.50 ليرة إلى 82 ليرة ليسجل الأسبوع الماضي 84.50 ليرة. وبحلول أول أمس ارتفع سعر زيت عباد الشمس إلى 89.90 ليرة.

ويعد الدقيق أحد المنتجات التي من المتوقع ارتفاع أسعارها، فقبل ثلاثة أشهر كان سعر الدقيق يبلغ 22 ليرة غير أنه خلال الشهر السابق ارتفع إلى 25 ليرة و50 قرشا.

وبالأمس ارتفع سعر الدقيق إلى 30 ليرة و90 قرشا لتسجل بهذا أسعار الدقيقة زيادة بنحو 40 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.