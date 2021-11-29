أنقرة (زمان التركية) – اعتبر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان أن حزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي بمثابة “وصي” على حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلم السلطة في تركيا إلى شريكه في التحالف الحاكم رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي.

تصريحات باباجان جاءت خلال مؤتمر لحزبه في منطقة سلطان جازي بمدينة إسطنبول.

باباجان الذي أوضح أن بهتشلي بات مثل “الوصي” في حكم تركيا، أكد أن الزعيم القومي المتعصب هو من يحدد مسار أردوغان في الوقت الحالي، وليس الشعب الذي صوت له.

وأضاف باباجان: “الجميع ينظر إلى الشريك بهتشلي ليرى ما يجب فعله، وماذا يطلب، وأين يسبب خللاً. السيد بهتشلي على رأس السلطة مثل الوصي”.

وأنهى باباجان تصريحاته قائلا: “بهتشلي يحاول أن يحكم البلاد بأخذ السلطة من أردوغان دون تفويض من الشعب”.