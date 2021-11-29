أنقرة (زمان التركية) – توقع رئيس اتحاد مصنعي الملابس الأتراك، ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 50% بحلول العام الجديد 2022.

رمضان كايا رئيس اتحاد مصنعي الملابس، قال إن تجار المواد الخام الذين يعتمدون على العملات الأجنبية بشكل خاص، يرغبون في الدفع بالعملة الأجنبية أو الحصول على شيك بالعملة الأجنبية، نظرا لتقلبات أسعار الصرف على مدار اليوم.

وأضاف كايا أن هذا سينتج عنه زيادة بنسبة 50 في المائة على الأقل للمستهلك اعتبارًا من يناير، وأنه سيكون هناك انكماش في الاستهلاك في عام 2022 مع تناقص القوة الشرائية.

قطاع الملابس الجاهزة في تركيا، شهد أعلى نسبة تضخم في أكتوبر الماضي، بزيادة شهرية بنسبة 7.56 في المائة.

وأعلنت شركات توريد المواد الخام لصناعة الغزل والنسيج في رسائل عبر البريد الإلكتروني لعملائها، أن جميع التعاملات ستتم بالدولار بسبب التغيير المستمر في أسعار الصرف على مدار اليوم.